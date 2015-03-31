Каталог запчастей

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт7 заявок209 просмотров

Программа для хранения и поиска по каталогу запчастей (машиностроение). Разные категории и подкатегории (до 3-го уровня) запчастей с параметрами для каждой категории и ценами. Поиск - фильтр по названию и параметрам. Импорт из прайса, ручной ввод. Создание заявки на запчасти по результатам поиска или выбора по каталогу. Расчет общей стоимости заявки, экспорт в ексель. Сетевой многопользовательский режим (до 7 пользователей). БД - желательно MS SQL Server.

SQL
10 лет назад
Dynamos
Андрей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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