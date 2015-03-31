Каталог запчастей

Программа для хранения и поиска по каталогу запчастей (машиностроение). Разные категории и подкатегории (до 3-го уровня) запчастей с параметрами для каждой категории и ценами. Поиск - фильтр по названию и параметрам. Импорт из прайса, ручной ввод. Создание заявки на запчасти по результатам поиска или выбора по каталогу. Расчет общей стоимости заявки, экспорт в ексель. Сетевой многопользовательский режим (до 7 пользователей). БД - желательно MS SQL Server.