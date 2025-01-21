Консультация по БД ClickHouse

Нужна консультация, помочь решить задачу ускорения записи данных в бд кликхаус, в которую нужно в режиме реального времени часто(0-30 раз в час) и много (1-5000 строк) записывать.

Программист пишент:

"в обещем не походходит нам инсерт в клихаус

он при вставке уничтожает все данные в других колонках, точнее когда его испоьзуешь он убивает старую запись создает новую, таким образом чтобы его использовать предлагается сначала считать все данные из строки(все выборки за все время) а потом их вставить вместе с новыми позициями, ну это жесть если там ктото импортировал проект который собрал три года подряд, представляешь какой это объем, поработал с ИИ ни одно из предложенным им решений незаработало, в итоге всеравно все рабочие решения свились к использованию метода UPDATE который мы сейчас и используем"