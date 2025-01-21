Требуется разработать архитектуру базы данных для мобильного приложения по уходу за растениями. Необходимо настроить начальную загрузку данных через API, спроектировать логику обработки отсутствующих данных и подготовить рекомендации по масштабированию базы. Ожидается создание базы данных с 3000-4000 записями растений.
Консультация по БД ClickHouse
Нужна консультация, помочь решить задачу ускорения записи данных в бд кликхаус, в которую нужно в режиме реального времени часто(0-30 раз в час) и много (1-5000 строк) записывать.
Программист пишент:
"в обещем не походходит нам инсерт в клихаус
он при вставке уничтожает все данные в других колонках, точнее когда его испоьзуешь он убивает старую запись создает новую, таким образом чтобы его использовать предлагается сначала считать все данные из строки(все выборки за все время) а потом их вставить вместе с новыми позициями, ну это жесть если там ктото импортировал проект который собрал три года подряд, представляешь какой это объем, поработал с ИИ ни одно из предложенным им решений незаработало, в итоге всеравно все рабочие решения свились к использованию метода UPDATE который мы сейчас и используем"
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