Консультация по работе и настройке ubuntu postgresql

Базы данныхЗакрытнет заявок108 просмотров
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Добрый день.

Есть сервер и БД postgresql.

Сейчас идет разработка проекта по получению и выдачи данных для анализа.

Объем записываемых данных в БД ~30млн строк  в день.

Запросы на сбор и сортировку данных будет ~ 20к в день, сейчас меньше 100.

Сейчас проблема при выдаче данных, где нужно суммировать больше 60 строк.

Диск 100%

PostgreSQLUbuntu
3 года назад
yorii1
Илья 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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