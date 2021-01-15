Консультация по работе и настройке ubuntu postgresql

Добрый день.

Есть сервер и БД postgresql.

Сейчас идет разработка проекта по получению и выдачи данных для анализа.

Объем записываемых данных в БД ~30млн строк в день.

Запросы на сбор и сортировку данных будет ~ 20к в день, сейчас меньше 100.

Сейчас проблема при выдаче данных, где нужно суммировать больше 60 строк.

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