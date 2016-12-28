Конвертировать базу данных в любой "свободный" формат

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Завершен3 заявки267 просмотров

Имеется в наличии база данных программы Zacks Research Wizzard. Всё в одном файле с расширением .dbs. Файл начинается на "VER 3.7 ". В комплекте поставки ПО имеются ряд DLL-файлов, возможно доступ к базе организован через них. 

Пример файла БД: http://klein-dt.com/dbcmhist.zip

Необходимо конвертировать базу в любой "свободный" формат.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Ссылка на программу Zacks Research Wizard: 

Под "свободным" форматом имеется ввиду:

  • потаблично в csv, xml, json или
  • все таблицы в MySQL, Postgresql или Mongo базу и предоставить полный дамп
MySQLPostgreSQL
8 лет назад
kleindt
Антон 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$40
3 дня
Работа выполнена согласно договоренностям. Рекомендую.
Спасибо, вопросов нет

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
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