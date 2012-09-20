Конвертировать справочник Номенклатура из 1С 7.7

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Требуется как можно скорее, желательно еще вчера, перенести справочник Номенклатура из 1с 7.7 Торговля и склад версия 9.2 в 1с 8.2 Управление торговлей релиз 11.

Исходные данные есть в двух вариантах:

1. Пустая база 7.7 с загруженным в нее справочником.

2. Справочники выгруженные с помощью стандартной обработки в ExtForms