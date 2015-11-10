Mysql row store vs column store by OLAP and OLTP workloads

Протестировать и оценить характеристики ряда записи и колонок записи базы данных через эмпирической оценки против OLTP и OLAP нагрузки.

Что случится если записать один тип записи использовать для обеих операционных и исторических данных?

Какие накладные расходы в запуске транзацкии проив операционной записи данных в колонной записи данных?

Утилизация индексации bitmap в OLAP, и некие доп.операций

Сжатие колонок и декомпресации, какая стоимость I/O.

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