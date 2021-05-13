Mysql Сделать хранимую процедуру быстрее

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Закрыт1 заявка737 просмотров

Я в sql не сильно разбираюсь, написал такую хранимку. Хорошо бы ее сделать быстрее и эффективнее, если это возможно.

Есть числа в базе данных. Нужно рассчитать максимальную серию не выпадения.

Пример

Числа: 0 0 0 0 1 2 1 1 2 3 4 5 5 6 5 6 6 6 1

Макс серия не выпадения

0-15

1-10

2-10

3-9

4-10

5-11

6-13

Логика рассчета:

К примеру, 0 - мы видим что он выпадает 4 раза подряд, и после не выпадает - значит считаем количество с последнего выпадения нуля и до конца.

К примеру 4 - мы видим что количество до первого выпадения 4 больше, чем количество цифр после 4 - значит записываем первое количество.

Таблица:

id bigint

result int

date datetime

Используется mysql

Сама хранимка ниже.

И вопрос такой, где лучше считать, на стороне SQL или PHP. Важна скорость расчетов

﻿DELIMITER $

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `CalculateStreakOfNonDropouts`(`number` INT, `beginDate` DATETIME, `endDate` DATETIME) RETURNS int(11)

BEGIN

DECLARE dates INT;

DECLARE currentIndex INT;

DECLARE nextIndex INT;

DECLARE maxSeries INT;

DECLARE tmpSeries INT;

DECLARE firstIteration INT;

SET firstIteration = 0;

SET tmpSeries = 0;

SET currentIndex = -1;

SET nextIndex = 0;

SET maxSeries = 0;

SET dates = (SELECT COUNT(`date`) FROM `rolls` WHERE `result`=number AND `date`>=(SELECT beginDate) AND `date`

IF dates=0 THEN

SET maxSeries = (SELECT COUNT(`result`) FROM `rolls` WHERE `date`>=(SELECT beginDate) AND `date`

ELSEIF dates=1 THEN

SET tmpSeries = (SELECT COUNT(`result`) FROM `rolls` WHERE `result`!=number and `date`>=(SELECT `date` FROM `rolls` WHERE `result`=number AND `date`>=(SELECT beginDate) AND `date`

SET maxSeries = (SELECT COUNT(`result`) FROM `rolls` WHERE `result`!=number and `date`=(SELECT beginDate) AND `date`=(SELECT beginDate));

IF tmpSeries>maxSeries THEN

SET maxSeries=tmpSeries;

END IF;

ELSE

loop_1: WHILE currentIndex

IF firstIteration=0 THEN

SET maxSeries=(SELECT COUNT(`result`) FROM `rolls` WHERE `result`!=number AND `date` BETWEEN (SELECT beginDate) AND (SELECT `date` FROM `rolls` WHERE `result`=number AND `date`>=(SELECT beginDate) AND `date`

SET firstIteration=1;

END IF;

SET currentIndex=currentIndex+1;

SET nextIndex=nextIndex+1;

IF nextIndex=dates THEN

set tmpSeries=(SELECT COUNT(`result`) FROM `rolls` WHERE `result`!=number AND `date` BETWEEN (SELECT `date` FROM `rolls` WHERE `result`=number AND `date`>=(SELECT beginDate) AND `date`

ELSE

SET tmpSeries=(SELECT COUNT(`result`) FROM `rolls` WHERE `result`!=number AND `date` BETWEEN (SELECT `date` FROM `rolls` WHERE `result`=number AND `date`>=(SELECT beginDate) AND `date`=(SELECT beginDate) AND `date`

END IF;

IF tmpSeries>maxSeries THEN

SET maxSeries=tmpSeries;

END IF;

END WHILE;

END IF;

RETURN maxSeries;

END$

DELIMITER ;

MySQLPHPSQL
4 года назад
proghelp
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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