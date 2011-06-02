На Ruby Rails базу сделать

Базы данныхЗакрыт2 заявки220 просмотров
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Добрый день,

Нужно собрать базу на Rails так, как показано на скриншотах в приложенном архиве.

Пишите ваши предложения по стоимости и срокам, оплата вмз, сбр.

13 лет назад
MD_MIT
Мит 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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