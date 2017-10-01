Найти/Создать базу всех городов мира

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Закрыт5 заявок325 просмотров

База должна содержать столбец название города и название страны, на русском языке.

8 лет назад
MaxFreelancer
Максим 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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