Написать 1команду на сервер с астериском

Нужна mysql база c картинками по телефонам, планшетам, ноутбукам, телевизорам, электронным книгам и т.п. для автогенерации страниц сайта как тут [url=https://remobi.ru/remont-telefonov/fly/fly-cirrus-4-fs507/zamena-i-remont-korpusa]https://remobi.ru/[/url]. Раньше была в продаже на сайте download-db.net, но теперь он лежит (