Написать 1команду на сервер с астериском

Здравствуйте! Необходимо доработать интерфейс уже имеющейся базы расписания игр по футболу и создать новую базу для игроков, которые регистрируются. Сайт написан на MODX. Опыт установки Яндекс Кассы будет плюсом! Укажите, пожалуйста, стоимость часа работ.
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нужна команда для сип логина телефонии чтобы делать автонабор( вызов на номер) из файла номеров .xls или формата астериска
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