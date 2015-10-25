Написать CRM для туристической компании

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Написать базу - управленческий учет ведения всех заказов компании, расходов, просмотра информации о партнерах, отелях, сотрудниках, договорах и т.д. Отслеживания статистики работы, вывод различных видов отчетов,

назначения задач и их контроль выполнения.

1)   Основные функции которые должна уметь база:

·       - Ведения учета приходов и расходов по заказам и самой компании. Тут надо заметить, что приходы

относятся только к заказам, а расходы есть двух видов:

1-ое это расход который относится непосредственно к самому заказу и 2-ое это так

называемый орг расход который не относится к заказу, но влияет на доходность

компании в целом (аренда, электричество, хозтовары, канцтовары и т.д)

·       - Математический подсчет «ИТОГ» это простая таблица где указаны приходы, расходы, орг расходы и

итоговая прибыль компании за месяц. ИТОГ можно сделать чтобы просмотреть его за

выбранный период. По умолчанию открывается за текущий месяц.

·       - Поиск заказов по заданным фильтрам

·       - Автоматическая разноска оплаты заказов (прихода и расхода) по выписке из банка (по № счета и

сумме) правила эти должны обсуждаться. Сейчас сама суть.

·       - Анализ отчетовдля клиентов и для отдела маркетинга. Какие услуги заказывает клиент, какие

были заказы, сколько он сэкономил работая через нашу компанию и т.д

·       - Справочник. Это очень важный параметр, который тщательно должен быть продуман. У нас есть

клиенты, гостиницы, сотрудники, экскурсоводы, партнеры и т.д По каждому из типа

справочника должны быть свои условия и данные для внесения, которые в

дальнейшем влияют на работу программы. К примеру в справочнике для сотрудников

указывается его условия работы, ну и вот чтобы он сразу в своих заказах видел

что он заработал.

·       - Назначение задач сотрудникам и контроль их выполнения

·       - К каждому справочнику возможность подтягивать документы. К примеру для сотрудников

загружать их паспорта, инд код и  т.д.Для партнеров договора, св. о регистрации и т.д. Ну в общем сама суть)

·       Установление планов на отдел и на каждого сотрудника в отдельности (тут есть прямая

взаимосвязь с зарплатой, но по сути не чего сложного – только математика)

·       Кнопка «БАНК» -это возможность сортировки оплаты заказов по разным параметрам таким как: поиск

по дате платежа, по счет фактуре, по сумме и т.д. Банк должен вести полное и

верное отображение средств и остатка на счету компании (безнал и нал). Эта

функция должна быть только для директора (опять же возможность самостоятельно

ее назначать пользователю)

·       Отслеживание ведение тендеров туристического рынка. Когда будет проходить тендер,

уведомление о предстоящим тендере, пройденные тендера, выигранные. Полные учет

почему проигран и почему выиграли. Наверно это уже детали, важный момент чтобы

не забыть мы должны вести учет каждого тендера который проходит на рынке,

отслеживать конкурентов и делать анализ.

·       База должна уметь уведомлять клиента либо нашего сотрудника о каком либо событии: день рождение

сотрудника компании, сотрудников клиента, какое то мероприятие. Ну в

общем такая не большая напоминала по событиям которые мы обговорим.

Пользователи и права доступа:

·       У каждого пользователя должен быть свой логин и пароль

·       Каждому пользователю предоставляются разные виды прав доступа (необходимо чтобы админ

их сам мог назначить)

·       Существуют группы пользователей таких как: начальники отделов, директор, маркетолог, бухгалтер,

справочник и т.д с разными правами. Так же эти группы должен уметь создавать

администратор и назначить им права доступа.

8 лет назад
dinadis
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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