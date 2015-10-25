Написать CRM для туристической компании

Есть сайт avtomag.in.ua. Он использует базу Интеркарс для поиска запчастей по каталогам и подбора запчастей. Необходимо вместо Интеркарс интегрировать и подключить базу Tecdoc. Необходим разработчик, у которого есть опыт работы с базой Интеркарс.
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Написать базу - управленческий учет ведения всех заказов компании, расходов, просмотра информации о партнерах, отелях, сотрудниках, договорах и т.д. Отслеживания статистики работы, вывод различных видов отчетов,
назначения задач и их контроль выполнения.
1) Основные функции которые должна уметь база:
· - Ведения учета приходов и расходов по заказам и самой компании. Тут надо заметить, что приходы
относятся только к заказам, а расходы есть двух видов:
1-ое это расход который относится непосредственно к самому заказу и 2-ое это так
называемый орг расход который не относится к заказу, но влияет на доходность
компании в целом (аренда, электричество, хозтовары, канцтовары и т.д)
· - Математический подсчет «ИТОГ» это простая таблица где указаны приходы, расходы, орг расходы и
итоговая прибыль компании за месяц. ИТОГ можно сделать чтобы просмотреть его за
выбранный период. По умолчанию открывается за текущий месяц.
· - Поиск заказов по заданным фильтрам
· - Автоматическая разноска оплаты заказов (прихода и расхода) по выписке из банка (по № счета и
сумме) правила эти должны обсуждаться. Сейчас сама суть.
· - Анализ отчетовдля клиентов и для отдела маркетинга. Какие услуги заказывает клиент, какие
были заказы, сколько он сэкономил работая через нашу компанию и т.д
· - Справочник. Это очень важный параметр, который тщательно должен быть продуман. У нас есть
клиенты, гостиницы, сотрудники, экскурсоводы, партнеры и т.д По каждому из типа
справочника должны быть свои условия и данные для внесения, которые в
дальнейшем влияют на работу программы. К примеру в справочнике для сотрудников
указывается его условия работы, ну и вот чтобы он сразу в своих заказах видел
что он заработал.
· - Назначение задач сотрудникам и контроль их выполнения
· - К каждому справочнику возможность подтягивать документы. К примеру для сотрудников
загружать их паспорта, инд код и т.д.Для партнеров договора, св. о регистрации и т.д. Ну в общем сама суть)
· Установление планов на отдел и на каждого сотрудника в отдельности (тут есть прямая
взаимосвязь с зарплатой, но по сути не чего сложного – только математика)
· Кнопка «БАНК» -это возможность сортировки оплаты заказов по разным параметрам таким как: поиск
по дате платежа, по счет фактуре, по сумме и т.д. Банк должен вести полное и
верное отображение средств и остатка на счету компании (безнал и нал). Эта
функция должна быть только для директора (опять же возможность самостоятельно
ее назначать пользователю)
· Отслеживание ведение тендеров туристического рынка. Когда будет проходить тендер,
уведомление о предстоящим тендере, пройденные тендера, выигранные. Полные учет
почему проигран и почему выиграли. Наверно это уже детали, важный момент чтобы
не забыть мы должны вести учет каждого тендера который проходит на рынке,
отслеживать конкурентов и делать анализ.
· База должна уметь уведомлять клиента либо нашего сотрудника о каком либо событии: день рождение
сотрудника компании, сотрудников клиента, какое то мероприятие. Ну в
общем такая не большая напоминала по событиям которые мы обговорим.
Пользователи и права доступа:
· У каждого пользователя должен быть свой логин и пароль
· Каждому пользователю предоставляются разные виды прав доступа (необходимо чтобы админ
их сам мог назначить)
· Существуют группы пользователей таких как: начальники отделов, директор, маркетолог, бухгалтер,
справочник и т.д с разными правами. Так же эти группы должен уметь создавать
администратор и назначить им права доступа.
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