Написать интеграцию amoCRM с самописной CRM. Нужна только часть в amo

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка488 просмотров

Необходимо написать интеграцию amoCRM и самописной CRM.Нужна только часть, получающая данные из самописной CRM (CRM отдает данные, интеграция принимает, обрабатывает, делает нужные действия в amoCRM) и передающая данные в самописную CRM (передаются данные только о получении новых контактов со сделками в определенных воронках).

Блоки интеграции:

1. Создание контактов:

1.1. При получении заявки (сделки) в определенных воронках, передавать информацию о контакте (имя, телефон, id контакта) из amoCRM в самописную CRM, получать в ответ id контакта из самописной CRM и значения для набора полей контакта, заполнять поля контакта этими значениями;

1.2. При получении данных о новом контакте из самописной CRM, создать контакт в amoCRM, заполнять нужные поля полученными данными, отдавать обратно id контакта в amoCRM

2. Получение полей контактов:

2.1. Самописная CRM передает значения некоторых полей контакта, необходимо заменять старые значения на новые.

2.2. В некоторых случаях добавляется условие: если значение поля было Х, а стало Y, то сделать Z (передвинуть определенную сделку контакта на нужный этап, поставить задачу с определенным типом, текстом, сроком и ответственным)

3. Получение событий с определенным ID и значениями набора параметров:

3.1. передвинуть определенную сделку контакта на определенный этап

3.2. заполнить поля определенных сделок контакта определенными значениями

3.3. создать для определенных сделок контакта задачи с некоторым типом, текстом, сроком и ответственным

AmoCRM
3 года назад
DreamHard
Толок 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Бизнес
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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