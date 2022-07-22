Необходима база данных о потенциальных клиентах, включая кафе, рестораны, кофейни и кейтеринг в Словении и Хорватии. Требуются наименование, адрес, сайт, соцсети и e-mail. Приветствуется знание английского или сербско-хорватского языков.
Написать интеграцию amoCRM с самописной CRM. Нужна только часть в amo
Необходимо написать интеграцию amoCRM и самописной CRM.Нужна только часть, получающая данные из самописной CRM (CRM отдает данные, интеграция принимает, обрабатывает, делает нужные действия в amoCRM) и передающая данные в самописную CRM (передаются данные только о получении новых контактов со сделками в определенных воронках).
Блоки интеграции:
1. Создание контактов:
1.1. При получении заявки (сделки) в определенных воронках, передавать информацию о контакте (имя, телефон, id контакта) из amoCRM в самописную CRM, получать в ответ id контакта из самописной CRM и значения для набора полей контакта, заполнять поля контакта этими значениями;
1.2. При получении данных о новом контакте из самописной CRM, создать контакт в amoCRM, заполнять нужные поля полученными данными, отдавать обратно id контакта в amoCRM
2. Получение полей контактов:
2.1. Самописная CRM передает значения некоторых полей контакта, необходимо заменять старые значения на новые.
2.2. В некоторых случаях добавляется условие: если значение поля было Х, а стало Y, то сделать Z (передвинуть определенную сделку контакта на нужный этап, поставить задачу с определенным типом, текстом, сроком и ответственным)
3. Получение событий с определенным ID и значениями набора параметров:
3.1. передвинуть определенную сделку контакта на определенный этап
3.2. заполнить поля определенных сделок контакта определенными значениями
3.3. создать для определенных сделок контакта задачи с некоторым типом, текстом, сроком и ответственным
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