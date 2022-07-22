Необходимо написать интеграцию amoCRM и самописной CRM.Нужна только часть, получающая данные из самописной CRM (CRM отдает данные, интеграция принимает, обрабатывает, делает нужные действия в amoCRM) и передающая данные в самописную CRM (передаются данные только о получении новых контактов со сделками в определенных воронках).

Блоки интеграции:

1. Создание контактов:

1.1. При получении заявки (сделки) в определенных воронках, передавать информацию о контакте (имя, телефон, id контакта) из amoCRM в самописную CRM, получать в ответ id контакта из самописной CRM и значения для набора полей контакта, заполнять поля контакта этими значениями;

1.2. При получении данных о новом контакте из самописной CRM, создать контакт в amoCRM, заполнять нужные поля полученными данными, отдавать обратно id контакта в amoCRM

2. Получение полей контактов:

2.1. Самописная CRM передает значения некоторых полей контакта, необходимо заменять старые значения на новые.

2.2. В некоторых случаях добавляется условие: если значение поля было Х, а стало Y, то сделать Z (передвинуть определенную сделку контакта на нужный этап, поставить задачу с определенным типом, текстом, сроком и ответственным)

3. Получение событий с определенным ID и значениями набора параметров:

3.1. передвинуть определенную сделку контакта на определенный этап

3.2. заполнить поля определенных сделок контакта определенными значениями

3.3. создать для определенных сделок контакта задачи с некоторым типом, текстом, сроком и ответственным