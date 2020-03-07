Написать конвертер баз Cronos в более удобный _машиночитаемый_ формат

Нужно написать прикладное ПО (т.е. не веб-сервис), которое будет конвертировать базы данных Cronos в более удобный машиночитаемый формат. Не в Excel и не в CSV! Можно в SQL или что-то другое популярное, _машиночитаемое_. На каком языке писать — ваш выбор. Под какую платформу (Windows / Linux / mac OS) — не принципиально.

Распространённый вариант «Откройте базу Cronos, экспортируйте в текстовый файл и скормите нашему конвертеру» — нам не подходит! Дополнительная сложность в том, что база может быть произвольной, т.е. конвертер будет не под одну определённую базу. Поэтому нужно чтобы конвертер разбирал формат Cronos и понимал куда какой кусок данных сохранить в выходном формате.

Т.е. на входе будут подаваться *.dat и *.tad файлы баз данных, на выходе после работы конвертера мы должны иметь базу в более распространённом, удобном, машиночитаемом формате.

Называйте ориентировочный бюджет и сроки. Работа через сделку без риска или по договору оказания услуг.