Написать конвертер баз Cronos в более удобный _машиночитаемый_ формат

Базы данныхЗакрыт11 заявок336 просмотров
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Нужно написать прикладное ПО (т.е. не веб-сервис), которое будет конвертировать базы данных Cronos в более удобный машиночитаемый формат. Не в Excel и не в CSV! Можно в SQL или что-то другое популярное, _машиночитаемое_. На каком языке писать — ваш выбор. Под какую платформу (Windows / Linux / mac OS) — не принципиально.

Распространённый вариант «Откройте базу Cronos, экспортируйте в текстовый файл и скормите нашему конвертеру» — нам не подходит! Дополнительная сложность в том, что база может быть произвольной, т.е. конвертер будет не под одну определённую базу. Поэтому нужно чтобы конвертер разбирал формат Cronos и понимал куда какой кусок данных сохранить в выходном формате.

Т.е. на входе будут подаваться *.dat и *.tad файлы баз данных, на выходе после работы конвертера мы должны иметь базу в более распространённом, удобном, машиночитаемом формате.

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4 года назад
peternyc
Андрей 
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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