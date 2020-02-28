Написать прошивку Raspberry Pi

Мы ищем помощи с нашим устройством на базе Raspberry Pi.

У нас есть RPi zero W и к нему подключены разные датчики:7 термисторов, 1 датчик давления, 5 датчиков тока и 7 реле.

Нужно написать прошивку для работы всех сенсоров.

Приложение должно получать и хранить информацию в базе данных на самом устройстве. Отправлять информацию на локальный сервер в JSON формате и получать информацию из этого же сервера через POST запрос в JSON формате назад. Если передача данных из RPi на сервер успешно завершена, локальный сервер сообщит RPi об этом, отправив статус-код на устройство. После получения подтверждения с сервера об успешном получении данных, RPi очистит свою локальную базу данных перед тем как продолжать записывать далее.

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