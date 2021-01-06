Написать скрипт для извлечения данных с веб-сайта

Здравствуйте! Для научных исследований необходимы т.н "сущности". К примеру, чайник электрический. Чайник - это сущность. Далее мы находим 500 примеров чайника и вносим в таблицу. Колонки таблицы - марка и модель (можно брать и другие колонки). Таких сущностей нужно около 50 штук ( чайник, автомобиль, паяльник, лампа и тд.). На каждую сущность хотя бы 400-500 примеров. Вручную набивать нереально, поэтому необходимо написать скрипт, который мог бы извлекать такую информацию с веб-сайтов. То есть должна сформироваться некая база данных.