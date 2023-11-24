Написать запрос к MySQL, выборка и группировка

В результате выполнения запроса необходимо получить информацию о товарах с одинаковыми ценами и просуммированным количеством, а также товары с более высокой ценой, но при условии, если более дешевый товар представлен в количестве меньше 4х штук.

Дополнительные критерии отбора:

- Товар на складе или под заказ с удаленного склада.

- Учет позиции по распродаже или без.

- Дополнительная характеристика товара из отдельного поля таблицы с товаром.

Структура таблиц во вложении.

'tovar'.'sklad' связано с 'postavschik'.'code'

Во вложении sql-файлы со структурой таблиц

Срок исполнения - пару дней, в пределах разумного....