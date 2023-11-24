Написать запрос к MySQL, выборка и группировка

Потрібно виконати парсинг данних учасників заходу, доступ до якого відкритий через реєстрацію мобільного додатку Необхідна інформація щодо учасників: Ім'я, Прізвище, Локація, Назва компанії, Посада, Інтереси
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В результате выполнения запроса необходимо получить информацию о товарах с одинаковыми ценами и просуммированным количеством, а также товары с более высокой ценой, но при условии, если более дешевый товар представлен в количестве меньше 4х штук.
Дополнительные критерии отбора:
- Товар на складе или под заказ с удаленного склада.
- Учет позиции по распродаже или без.
- Дополнительная характеристика товара из отдельного поля таблицы с товаром.
Структура таблиц во вложении.
'tovar'.'sklad' связано с 'postavschik'.'code'
Во вложении sql-файлы со структурой таблиц
Срок исполнения - пару дней, в пределах разумного....
- Похожие заказы
- $300Базы данных1 исполнительЗавершен17 дней назад
- $25
Необходимо статичную версию этой диаграммы превратить в автоматическую. Вводим данные по увеличению прибыли-показатели меняются местами автоматически, на первое место выходит человек с наибольшей прибылью. Также крайне важно оставить цвета и детали такими же, вплоть до ...Базы данных4 заявкиОткрыт18 дней назад
Есть готовый проект электронного дневника на codeigniter. Не хватает нескольких функций для определенных нужд. Требуется доработать.Базы данных1 заявкаЗакрытнет даты
Нужно сделать задания для университета, создать базу данных гостиницы которая будет иметь 3 ограничения, два представления(обновляемое и не обновляемое), 3 процедуры(одна с входными и выходными параметрами, процедуры с курсором и процедуры которые вызывают другие хранимые ...Базы данных1 исполнительЗавершен6 дней назад
Сама бд уже есть, нужно добавить в неё некоторый дополнительный функционал. Она на Node.js Оставляйте свой телеграм, все подробности тудаБазы данных1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $50
Написать код , тему курсовой прикрепил на скрине нижеБазы данных1 исполнительЗавершенмесяц назад
Необходимо создать: RESTful сервис для извлечения текста из PDF файлов на python Краткое тз: Pdf файл и извлекается в плоский обычный текст, с разбиением на страницы потом вызывается сервис для ...Базы данных2 заявкиЗакрытдень назад
Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов! Привет! ?? Если ты готов предоставить готовое решение, я буду благодарен за возможность обсудить сотрудничество. ? Спасибо заранее за твою помощь!Базы данных2 заявкиЗакрыт6 дней назад