Настроить конфигурацию БД PostgreSQL

Необходимо настроить на работающем проекте конфигурацию БД PostgreSQL на уровне самой БД и на уровне операционной системы для оптимальной работы и при необходимости дать рекомендации для необходимых профилактических действий, настройки или модернизации hardware.

База данных используется для серверного приложения на фреймворке CUBA PLATFORM (обвертка Spring) Enterprise проекта, написанного на JAVA для внутреннего использования в компании.