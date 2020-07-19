Нужно для выгрузки на сайт PROM, база товаров запчастей следующего вида: Фото, без водных знаков и тд, название детали, номер детали, средня цена. Цену будет редактировать, она не принципиальная. Главное фото, бу запчасти ...
Настроить конфигурацию БД PostgreSQL
Необходимо настроить на работающем проекте конфигурацию БД PostgreSQL на уровне самой БД и на уровне операционной системы для оптимальной работы и при необходимости дать рекомендации для необходимых профилактических действий, настройки или модернизации hardware.
База данных используется для серверного приложения на фреймворке CUBA PLATFORM (обвертка Spring) Enterprise проекта, написанного на JAVA для внутреннего использования в компании.
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