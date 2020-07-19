Настроить конфигурацию БД PostgreSQL

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен1 заявка359 просмотров

Необходимо настроить на работающем проекте конфигурацию БД PostgreSQL на уровне самой БД и на уровне операционной системы для оптимальной работы и при необходимости дать рекомендации для необходимых профилактических действий, настройки или модернизации hardware.

База данных используется для серверного приложения на фреймворке CUBA PLATFORM (обвертка Spring) Enterprise проекта, написанного на JAVA для внутреннего использования в компании.

JavaPostgreSQL
5 лет назад
summer2008
Василий 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель - настоящий профессионал, с которым приятно иметь дело и просто общаться) Задание выполнено раньше срока. Результатом очень доволен! Базу данных настроил так, что мы перестали узнавать нашу систему, скорость работы увеличилась в несколько раз. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный и замечательный как человек и как заказчик)) Очень умный человек! Чётко ставит задачи! Всем рекомендую к сотрудничеству! Оплата во время и по факту!

Заявки фрилансеров

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад