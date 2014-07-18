Объеденить три базы от ArchiDelivery в одну

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки193 просмотра

Пользуемся ПО ArchiDelivery. Есть три города с тремя независимыми базами.

Необходимо перенести данные из двух баз в первую таким образом, чтобы можно было работать в одной базе с этими городами в виде подразделений.

Базы построены на FireBird

Расширение баз "FDB"

11 лет назад
sit_san
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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