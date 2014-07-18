Объеденить три базы от ArchiDelivery в одну

Пользуемся ПО ArchiDelivery. Есть три города с тремя независимыми базами.

Необходимо перенести данные из двух баз в первую таким образом, чтобы можно было работать в одной базе с этими городами в виде подразделений.

Базы построены на FireBird

Расширение баз "FDB"