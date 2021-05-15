Необходимо переделать текущий скрипт экспорта данных wordpress Был экспорт одного параметра а теперь надо сделать экспорт другого.
Обработать ЭКСЕЛЬ ТАБЛИЦУ данных выгрузки из Авито
Есть база, результат выгрузки из авито 38 000 строк
Произвести очистку и сортировку по следующим параметрам:
- оставить объявления с конкретными названиями поселков
Сортировать повторяющиеся объявления (принзнак - адрес + автор)
оставить из них только объявления соответствующие требованиям:
1- датой первого размещения обьявления в периоде
2- дата последнего размещения в периоде
Рассортировать из поля Параметры в разные новые столбцы
Площадь дома,
Площадь участка, сот.
Расстояние до города, км
Материал стен
Этажей в доме
Часть файла который нужно обработать во вложении
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