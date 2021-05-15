Обработать ЭКСЕЛЬ ТАБЛИЦУ данных выгрузки из Авито

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Закрыт7 заявок2729 просмотров

Есть база, результат выгрузки из авито 38 000 строк

Произвести очистку и сортировку по следующим параметрам:

- оставить объявления с конкретными названиями поселков

Сортировать повторяющиеся объявления (принзнак - адрес + автор)

оставить из них только объявления соответствующие требованиям:

1- датой первого размещения обьявления в периоде

2- дата последнего размещения в периоде

Рассортировать из поля Параметры в разные новые столбцы

Площадь дома,

Площадь участка, сот.

Расстояние до города, км

Материал стен

Этажей в доме

Часть файла который нужно обработать во вложении

4 года назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
52 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Геннади
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад