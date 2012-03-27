Оптимизация работы сайта

Требуется опытный программист, разбирающийся в оптимизации БД (структуры, индексах, настройках) и запрросов к ней. Это основная оптимизация.

Также если вы разбираетесь в оптимизации отдачи посетителям статики и другого контента с оптимальным кешированием, то это тоже не помешает, но не обязательно в данном проекте.

Основная задача — максимально снизить нагрузку, ускорить работу сайта и отдельных скриптов.

Сайт на выделенном сервере, PHP5, MySQL 5.5, nginx, eaccelerator.

Посещаемость около 80 тысяч уников в сутки.

Может быть перевод (если это нужно) части таблиц из MyISAM в InnoDB или переход на XtraDB от Percona или Maria.

Основные тормоза бывают вечером, когда онлайн более 2 тысяч. А также во время работы скриптов по крону, выполняющихся через 5, 30 и 60 минут, а также раз в сутки.