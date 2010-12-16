Здраствуйте господа фрилансеры. На этом сайте http://www.ukraine.sos-passport.com/ необходимо сделать регистрационную страницу для клиентов службы... В конце флеш заставки высвечивается 3 панельки. В первой панельке нужно ввести номер и серию своего национального паспорта.Во второй панельке нужно ...
Ошибка при связи с БД
При использовании функций, затрагивающих ajax, выбивает ошибку такого рода
Fatal error: require_once(): Failed opening required '../classes/mysql.php' (include_path='/home/.../data:.') in /home/.../data/www/.../engine/ajax/rating.php on line 42
Необходимо устранить баг. Движок - DLE 9.0.
icq 789-2шесть8
Заявки фрилансеров
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