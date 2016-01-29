Парсинг базы

Добрый день!

Необходимо спарсить информацию с сайта, где содержатся данные по управляющим компаниям (сайт отправим в личку для оценки объемов работы).

На выходе необходимо предоставить в файл с данными в формате CSV с разбиением на следующие столбцы:

1. Полное наименование компании

2. Юридический адрес

3. ИНН

4. Номер телефона (прописывается в формате 8XXXXXXXXXX (11 цифр), т.е. без пробелов, черточек, скобок. Если указываете несколько номеров, то номера должны быть разделены запятыми).

5. ФИО руководителя организации

6. Электронная почта

7. Адрес сайта

8. Количество домов.

Ждем Ваших предложений.