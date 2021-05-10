Есть числа в базе данных. Нужно рассчитать максимальную серию не выпадения. Пример Числа: 0 0 0 0 1 2 1 1 2 3 4 5 5 6 5 ...
Переделать 1 запроc mysql to postgres
mysql запрос использует ON DUPLICATE KEY UPDATE нужно его в pg переделать
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