Переход с Delphi на C++ Builder

$100
Базы данныхЗакрыт9 заявок343 просмотра
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Необходимо переделать методичку по базам данных, написанную для Delphi, для Turbo C++ Explorer(C++ builder)

Связаться можно по ICQ: 350069138

Delphi
14 лет назад
AHreJl
Андрей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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