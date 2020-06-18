Переписать/дополнить граббер новостей на DLE (PHP)

Нужно допилить граббер, а именно:1. Нужно добавить еще в него несколько сайтов для парсинга, с которых нужно парсить (список предоставлю)

2. Сделать чтобы мог отключать/включать перевод для определенного сайта (т.к. он еще делает перевод текста через яндекс переводчик)

3. Сделать чтобы парсило также репосты (код вставки с соц.сетей) с инстаграмма, телеграмма, твиттера в новость, которую парсит (на данный момент код только вставляет с фейсбук и ютюб)

4. Добавить чтобы мог включать/отключать откуда/с какого сайта нужно парсить

5. Сделать форматирование текста, что было как в оригинале/источнике, с тегами , , h1,h2,h3,h4, quotes и т.д..

Граббер написан на php и библиотеки DOMXPath