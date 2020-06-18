Переписать/дополнить граббер новостей на DLE (PHP)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок267 просмотров

Нужно допилить граббер, а именно:1. Нужно добавить еще в него несколько сайтов для парсинга, с которых нужно парсить (список предоставлю)

2. Сделать чтобы мог отключать/включать перевод для определенного сайта (т.к. он еще делает перевод текста через яндекс переводчик)

3. Сделать чтобы парсило также репосты (код вставки с соц.сетей) с инстаграмма, телеграмма, твиттера в новость, которую парсит (на данный момент код только вставляет с фейсбук и ютюб)

4. Добавить чтобы мог включать/отключать откуда/с какого сайта нужно парсить

5. Сделать форматирование текста,  что было как в оригинале/источнике, с тегами , , h1,h2,h3,h4, quotes и т.д..

Граббер написан на php и библиотеки DOMXPath

DLEPHP
5 лет назад
guest_15889635979704
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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