Ищу специалистов, нужно написать API на существующий реверс электронных каталогов запчастей. Основная задача написать по ТЗ веб/API для дальнейшей разработки фронтенда. Каталоги выгружены в разные базы данных как правило mysql или postgres. К некоторым каталогам ...
Переписать/дополнить граббер новостей на DLE (PHP)
Нужно допилить граббер, а именно:1. Нужно добавить еще в него несколько сайтов для парсинга, с которых нужно парсить (список предоставлю)
2. Сделать чтобы мог отключать/включать перевод для определенного сайта (т.к. он еще делает перевод текста через яндекс переводчик)
3. Сделать чтобы парсило также репосты (код вставки с соц.сетей) с инстаграмма, телеграмма, твиттера в новость, которую парсит (на данный момент код только вставляет с фейсбук и ютюб)
4. Добавить чтобы мог включать/отключать откуда/с какого сайта нужно парсить
5. Сделать форматирование текста, что было как в оригинале/источнике, с тегами , , h1,h2,h3,h4, quotes и т.д..
Граббер написан на php и библиотеки DOMXPath
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