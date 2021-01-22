Плагины не подключатся к базе данных:

[b]Задачи[/b] [list][*]Сделать дашборд для контроля показателей 2-х отделов продаж (по 2 менеджера в каждом)[*]Слева должен быть блок для списка менеджеров по продажам[*]Справа - календарь на каждый день с план/факт + сгруппирован каждый месяц в раскрывающийся через ...