Помощь в создании тз для Lead Management системы

Описание: У нас успешно работают несколько проектов в вертикали гемблинга, соответственно уже выработалась определенная клиентская база (телефонные номера), которая каждый день пополняется, но на данный момент не монетизируется.Поэтому, сейчас мы находимся в поиске специалиста, который ...