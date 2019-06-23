Привязать автоматическую проверку ТТН Новой почты в гугл докс

Есть база заказов в Гугл докс. Там столбец с накладными новой почты. И столбец со скриптом для проверки их автоматически (скрин прикрепил).

Что нужно доделать?

- Сделать столбец с датой, когда посылка будет у клиента на почте, если она еще в дороге. И с датой, когда посылка будет возвращена обратно отправителю (когда посылка уже прибила на отделение клиента).