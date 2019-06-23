Необходимо сделать следующее, можно в Libreoffice, можно в Excel, можно в php мне важен результат что нужно сделать: пример: есть 2 столбца, у каждого товара свой id и название 1346 ...
Привязать автоматическую проверку ТТН Новой почты в гугл докс
Есть база заказов в Гугл докс. Там столбец с накладными новой почты. И столбец со скриптом для проверки их автоматически (скрин прикрепил).
Что нужно доделать?
- Сделать столбец с датой, когда посылка будет у клиента на почте, если она еще в дороге. И с датой, когда посылка будет возвращена обратно отправителю (когда посылка уже прибила на отделение клиента).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть желание сделать в отросли строительства следуещее: клиента нашли. Мы как подрядчик посчитали в сметной программе стоимость работ. Далее этот расчет запихнуть в битрикс нужно. На основании этих цифр сформировать кп и отправить заказчику. Потом ...Базы данных2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создание бд содержащее 4-5 таблиц и 20-25 запросов разной сложности, вся работа должна быть выполнена по методичкеБазы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Готовый проект MS Visual Studio с БД уже есть. В таблице (два столбца) БД находятся значения. Нужно построить пилообразный график по этим значениям. По цене как скажете. Жду ответа.Базы данных3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется собрать базу компаний которым нужна услуга утилизации лекарств и лекарственных отходов (лаборатории, аптечные сети, фарм склады и т.д.). Предлагайте варианты сотрудничества - цена за 1 контакт, или как-то еще. В последствии ...Базы данных3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходима база интернет-магазинов одностраничников (лендинги) в Москве и Санкт-Петербурге. Требования: в базе должны присутствовать номера телефонов, e-mail, магазины должны быть действующие (на них должна быть реклама), минимум 500 магазинов. http://flawlesslegs.xshopgood.com/r1/?lnk=3356&s=Y58HMZ3&sub1=razcom - вот пример такого магазина.Базы данных2 заявкиЗакрыт6 лет назад
За день необходимо сделать обработчик формы заказов. Форма составлена с помощью Smarty, данные необходимо хранить в бд и показывать админу на отдельной странице список заказов. Сайт находится на beget Завтра (19.06) ...Базы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Используя библиотеку https://github.com/ccxt/ccxt/ настроить сохранение биржевых данных c бирж: 1. Bitmex - https://www.bitmex.com/app/apiOverview 2. OKEX - https://www.okex.com/docs/en/ 3. Huobi Global - https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/en/#introduction 4. Exmo - https://exmo.me/ru/api/ 5. DSX - https://dsx.uk/developers/publicApiV2 Сохранение данных ...Базы данных4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, хочу сделать email рассылку по холодной базе. Целевая аудитория - собственники и директора ниши: лечени спины и т.д. - т.е. реабилитационные центры, которые лечат кости, мышцы и т.д. ...Базы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Задача сделать формулы в таблицу Excel. Есть регулярные приходы оборудования (лист приходы) Есть лист июнь - это машины на которое продается оборудование (из листа приходов) ...Базы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад