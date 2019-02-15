Проект создание ПО (веб)

Создание ПО, веб приложения для работы с товарами с разнымуровнем доступа, а также экспортом (выгрузкой данных о товарах) в Excel google

docs. С подобной таблицей Excel google docs. я уже работаю, но есть

необходимость в создании более функциональной, для примера смогу ее показать.

Если вы заинтересованы сообщите.