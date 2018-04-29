Программист, работающий с oracle (развернуть сайт на поддомене)

Базы данныхЗакрыт2 заявки182 просмотра
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Развернуть сайт на поддомене с базой данных на ORACLE, на хостинге с MYSQL.

Oracle
6 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
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