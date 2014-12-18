Проверить n количество маил адресов на валидатор

Базы данныхЗакрыт2 заявки184 просмотра
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Имеется огромное количество маил адресов в txt:

Адреса в столбике, без дополнительной информации.

Требуется:

Проверить адреса на существование.

Выдать результат:

1. База существующих адресов в отдельном файле.

2. Отчет в виде: адрес - ответ сервера. (Чтобы знать причину удаления из списка хороших адресов)

Имеется VDS сервер оплаченный на месяц. - только один.

Цену называйте за каждый млн.

Просьба дилетантам обходить стороной, сам такой )

9 лет назад
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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