Проверить n количество маил адресов на валидатор

Нужно написать учетную программу для автотранспортного предприятия. Таблиц данных – 6, у операциониста, который будет заниматься ей, – 8 действий ввода. Задание готово, аналог для примера есть. 1. сколько займет времени для написания такой программы? 2. сколько ...