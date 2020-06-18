Работа с базой данных в кратчайшие сроки.

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки1032 просмотра

Нужно сделать все. как указано в задании.

5 лет назад
guest_15927181383732
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Марат
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алекс
 
67 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Мкртич
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад