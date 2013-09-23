Распознать битую кодировку

Для небольших но необходимых правок нужен хороший Delphi-программист. Обязательны опыт, умение читать чужой код и быстро вработаться в проблему. Наличие на связи и оперативность - тоже обязательны. Правки должны быть реализованы без спешки, но и не откладывая. Если у ...