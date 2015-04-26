Система должна считывать через API или любым другим методом с сайта госзакупки информацию о каждой закупке по заданным параметрам и отбирать их для участия Система предназначена для личного использования В ...
Распределенная реляционная база данных компании, разрабатывающей по
Распределенная реляционная база данных компании, разрабатывающей программное обеспечение У вас может есть готовая, мне для галочки, ориг. не нужна.
Заявки фрилансеров
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