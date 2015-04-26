Распределенная реляционная база данных компании, разрабатывающей по

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Закрыт1 заявка96 просмотров

Распределенная реляционная база данных компании, разрабатывающей программное обеспечение У вас может есть готовая, мне для галочки, ориг. не нужна.

10 лет назад
votiolga
Ольга 
42 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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