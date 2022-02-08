Разработать систему для заполнения базы данных

Базы данныхЗакрыт2 заявки625 просмотров
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Есть база MySQL в которой загружены данные о покерных турнирах.

Загрузка происходила посредством API: https://www.sharkscope.com/#SharkScope-API.html

на python скриптах

Задачи:

  • Переписать загрузку данных по указанному API (Скрипты могут быть предоставлены)
  • Написать интерфейс управления загрузкой
Интерфейс отображения данных реализован на php

Ищется php решение, но рассматриваются варианты для реализации загрузки. Модификация php интерфейса будет необходима в любом случае

Детальное ТЗ по запросу исполнителю для оценки

После выполнение указанного ТЗ, есть дальнейшие ТЗ для доработок этой системы, поэтому планируется дальнейшая поддержка и разработка

2 года назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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