Требуется создать хранилище данных и добавить реальные или сгенерированные данные для анализа риска банкротства компании. Используйте Deductor Studio Academic для выполнения задачи, которая будет полезна для научных исследований. Пример файла для анализа предоставлен.
Разработка архитектуры базы данных и логики работы
Мы разрабатываем мобильное приложение для ухода за растениями.
Пользователю будут доступны карточки растений с основными характеристиками и напоминаниями об уходе (полив, пересадка, удобрение и др.).
На старте планируем собрать собственную базу данных растений (~3000–4000 записей) через разовый парсинг внешних API.
Дальнейшая работа с базой будет осуществляться локально (без постоянного обращения к API), с возможностью обрабатывать отсутствие данных и добавление новых растений пользователями.
Цель задания:
Настроить процесс начальной загрузки данных через API: поиск готовых АПИ, сравнить цены и економику под наши задачи
Спроектировать логику обработки случаев, когда данных нет или растение отсутствует в базе.
Подготовить рекомендации по масштабированию базы в будущем.
Заявки фрилансеров
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