Мы разрабатываем мобильное приложение для ухода за растениями.

Пользователю будут доступны карточки растений с основными характеристиками и напоминаниями об уходе (полив, пересадка, удобрение и др.).

На старте планируем собрать собственную базу данных растений (~3000–4000 записей) через разовый парсинг внешних API.

Дальнейшая работа с базой будет осуществляться локально (без постоянного обращения к API), с возможностью обрабатывать отсутствие данных и добавление новых растений пользователями.

Цель задания: