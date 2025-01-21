Разработка архитектуры базы данных и логики работы

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Открыт3 заявки38 просмотров

Мы разрабатываем мобильное приложение для ухода за растениями.
Пользователю будут доступны карточки растений с основными характеристиками и напоминаниями об уходе (полив, пересадка, удобрение и др.).

На старте планируем собрать собственную базу данных растений (~3000–4000 записей) через разовый парсинг внешних API.
Дальнейшая работа с базой будет осуществляться локально (без постоянного обращения к API), с возможностью обрабатывать отсутствие данных и добавление новых растений пользователями.

Цель задания:

  • Настроить процесс начальной загрузки данных через API: поиск готовых АПИ, сравнить цены и економику под наши задачи

  • Спроектировать логику обработки случаев, когда данных нет или растение отсутствует в базе.

  • Подготовить рекомендации по масштабированию базы в будущем.

Парсинг данныхРазработка APIРазработка бэкендаРазработка мобильных приложений
13 дней назад
Святослав
 
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10 дней назад
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Заявки фрилансеров

Давид
 
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