определить по номеру телефона и группе в контакте геолокацию обанента
Разработка курсовой Домашняя бухгалтерия (аналог) на js
Для курсовой работы необходимо сделать аналог сервиса Домашней бухгалтерии.
Необходимо реализовать:
- возможность регистрации и авторизацию;
После авторизации:
- возможность ввода стартовых данных (долги, имеющиеся деньги)
- возможность добавления расходов с помощью модальных окон (и возможность заведения шаблонов)
- формирование всех расходов и поступлений денег в 2 разные таблицы
- возможность поиска и автоподтягивания данных между расходами и доходами (например, отдал
другу в долг 100 рублей, потом этот же друг вернул 100 рублей), то есть данные между собой .
Формирование "друзей" должно быть через БД.
*Опционально: возможность установки напоминаний о том, что друг не вернул деньги в срок и
отправки другу формируемого PDF-файла на почт по форме содержащей "Дата" -
"Давал тебе деньги в долг" - "Сумма"
** Опционально: возможность парсить выписку с карточки о расходах (шаблон предоставлю в txt или
xml, что удобнее)
Проект должен быть выполнен фронтенд-часть - на js (возможно использование vue/react или нативный js ).
Бэк - на Ваше усмотрение, но предпочтительно node.js. На стороне бэкенда должна быть реализована авторизация, БД (разрешено использование mongoDB.com) и вся "логика" курсовой работы.
Верстка не принципиальна, хэдер, сайдбар с навигацией и основное окно. Можно использовать любые css-библиотеки, но необходимости особой нет, можно дефолтные стили
При оценке стоимости указывайте весь стек технологий.
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