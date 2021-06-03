Разработка курсовой Домашняя бухгалтерия (аналог) на js

Для курсовой работы необходимо сделать аналог сервиса Домашней бухгалтерии.

Необходимо реализовать:

- возможность регистрации и авторизацию;

После авторизации:

- возможность ввода стартовых данных (долги, имеющиеся деньги)

- возможность добавления расходов с помощью модальных окон (и возможность заведения шаблонов)

- формирование всех расходов и поступлений денег в 2 разные таблицы

- возможность поиска и автоподтягивания данных между расходами и доходами (например, отдал

другу в долг 100 рублей, потом этот же друг вернул 100 рублей), то есть данные между собой .

Формирование "друзей" должно быть через БД.

*Опционально: возможность установки напоминаний о том, что друг не вернул деньги в срок и

отправки другу формируемого PDF-файла на почт по форме содержащей "Дата" -

"Давал тебе деньги в долг" - "Сумма"

** Опционально: возможность парсить выписку с карточки о расходах (шаблон предоставлю в txt или

xml, что удобнее)

Проект должен быть выполнен фронтенд-часть - на js (возможно использование vue/react или нативный js ).

Бэк - на Ваше усмотрение, но предпочтительно node.js. На стороне бэкенда должна быть реализована авторизация, БД (разрешено использование mongoDB.com) и вся "логика" курсовой работы.

Верстка не принципиальна, хэдер, сайдбар с навигацией и основное окно. Можно использовать любые css-библиотеки, но необходимости особой нет, можно дефолтные стили

При оценке стоимости указывайте весь стек технологий.