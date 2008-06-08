Разработка по стандарту

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Завершен2 заявки201 просмотр

Нужно нарисовать схему по текстовому описанию системы

17 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mari_dm
Мария 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад
$15
Мария отлично справилась! Все азмечания учла. Большое спаисбо за работу. Рекомендую!
Приятно было работать. Всем рекомендую)

Заявки фрилансеров

mari_dm
Мария 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад

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