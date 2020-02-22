Разработка программы ведения заказов

Необходимо провести выгрузку данных для 4х контрагентов со следующих электронных торговых площадок: - РТС, Комита, Газнефтеторг, Roseltorg,B2B center, Фабрикант Период размещения заявок на закупку: с01.01.2019 по 31.12.2019 Выходные данные: 1. Распределение закупок по типам для разных заказчиков 2. Распределение закупок по ...
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Задание для ВКР. Есть небольшая организация (ИП), занимающаяся разработкой ПО под заказ. Приложение необходимо реализовать на C#, также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio.
База данных может быть создана как в MS SQL Server (желательно), так и в MS Access.
В БД требуется от 4-таблиц, от 100 записей и уникальные запросы, отчеты, формы.
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