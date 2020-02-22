Разработка программы ведения заказов

Задание для ВКР. Есть небольшая организация (ИП), занимающаяся разработкой ПО под заказ. Приложение необходимо реализовать на C#, также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio.

База данных может быть создана как в MS SQL Server (желательно), так и в MS Access.

В БД требуется от 4-таблиц, от 100 записей и уникальные запросы, отчеты, формы.