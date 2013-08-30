Сделать Elex таблицу с раскрывающимися строками

Нужно сделать Exel таблицу с раскрывающимися строками/столбцами. Первый столбец "Регионы", нажав на "плюсик" по любой ячейке из этого столбца, в рядом стоящем столбец "Районы" вылетает 20 районов из этого региона.

Нажав по ячейка "Районы", вылетает в рядом стоящем столбце 20 хозяйств.

Нажав по "хозяйствам" в рядом стоящем стоблце "Примечание", выленает одно примечание к каждому хозяйству.

Таким образом, должны раскрываться все ячейки из первого столбца "Регионы". Всего "регионов" (ячеек в первом столбце) будет 7 шт. , соответственно в каждой последующей раскрывающейся ячейке будет заносится уникальная информация.

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