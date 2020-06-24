Сделать парсер данных

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Закрыт8 заявок683 просмотра

Необходимый функционал

- Парсинг доменных имен. Доменное имя вбивается методом перебора для охвата максимального количества;

- После нахождения действующего домена, необходимо считать футер главной страницы и вытащить оттуда внешние ссылки (если таковые имеются);

- Полученную информацию необходимо сохранять по принципу

Домен – ссылка/ссылки из футера

Необходимо иметь возможность скачивания файла со списком данных доменов-ссылок в формате тхт или XLS

5 лет назад
guest_15910183938733
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