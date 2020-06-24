Необходимо внедрить CRM Битрикс. Переезд из старой системы в новую будет происходить в несколько этапов, сначала простые процессы, постепенно будем добавлять/расширять функционал. Есть куплена "коробка" Битрикс, в которой уже работают, но мы приняли решение ...
Сделать парсер данных
Необходимый функционал
- Парсинг доменных имен. Доменное имя вбивается методом перебора для охвата максимального количества;
- После нахождения действующего домена, необходимо считать футер главной страницы и вытащить оттуда внешние ссылки (если таковые имеются);
- Полученную информацию необходимо сохранять по принципу
Домен – ссылка/ссылки из футера
Необходимо иметь возможность скачивания файла со списком данных доменов-ссылок в формате тхт или XLS
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