Сделать по тз

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Здравствуйте. Ошибка! Параметр default_socket_timeout = 10, требуется 60Значение max_input_vars должно быть не ниже 10000. Текущее значение: 1000

Данные параметры Вы можете выставить самостоятельно, добавьте в файл .htaccess директивы:

php_value default_socket_timeout 60php_value max_input_vars 10000

2.Режим работы MySQL Ошибка! Переменная sql_mode в MySQL должна быть пустая, текущее значение: NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTIONИнформацию по решению данного вопроса, есть на сайте Битрикс:

https://dev.1c-bitrix.ru/support/faq/8373/

Попробуйте в /bitrix/php_interface/after_connect.php добавить строку:

$DB->Query("set sql_mode=''")

MySQL
7 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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