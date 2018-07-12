Для IT фирмы необходима ITAM. Тз - https://yadi.sk/i/LAlt35993ZWnWp Бюджет ограничен 100-150 тыс.
Сделать по тз
Здравствуйте. Ошибка! Параметр default_socket_timeout = 10, требуется 60Значение max_input_vars должно быть не ниже 10000. Текущее значение: 1000
Данные параметры Вы можете выставить самостоятельно, добавьте в файл .htaccess директивы:
php_value default_socket_timeout 60php_value max_input_vars 10000
2.Режим работы MySQL Ошибка! Переменная sql_mode в MySQL должна быть пустая, текущее значение: NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTIONИнформацию по решению данного вопроса, есть на сайте Битрикс:
https://dev.1c-bitrix.ru/support/faq/8373/
Попробуйте в /bitrix/php_interface/after_connect.php добавить строку:
$DB->Query("set sql_mode=''")
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