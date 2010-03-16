Шаблон базы 1с

Для интернет-магазина (Битрикс) необходимо сделать шаблон базы товаров на 1с. В дальнейшем эта база будет наполняться владельцами магазина и выгружаться/загружаться на сайт.

В магазине 15 категорий товаров и около сотни табличных параметров характеристик. Помимо этого у каждого товара есть текстовое описание и несколько фотографий.

Если вы в Москве, интересует также стоимость консультации заказчика по 1с нужно будет к ним подъехать на метро Савеловская, поставить базу и показать, как ей пользоваться.