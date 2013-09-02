Шаблон в Excel для фиксации доходов/расходов

Дано: небольшой бизнес по оказанию услуг и изготовлении продукции.

Есть 2 учредителя (доли 50/50)

У каждого из Директоров есть свои клиенты (соответственно свои доходы/расходы)

Также есть общие клиенты (по которым прибыль делится пополам)

Также есть общие расходы (аренда офиса, техника, ЗП сотрудников и тд)

Все это нужно свести в понятный/удобный шаблон, добавить графики

Прикрепляю примеры, которые понравились