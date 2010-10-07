Синхронизировать MySQL с сайтом

Базы данныхЗавершен4 заявки244 просмотра
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Необходимо, чтобы из базы страницы автоматически формировались по категориям? Потому как база синхронизируется с оффлайновой программой в которую и забиваются товары и прочее. То есть работники работают с программой, потом вебмастер синхронизирует по каким-то дням программу с базой, база обновляется. И собственно все это должно динамически меняться на сайте (названия, цены, фотографии). В том числе и если появляются новые товары, то должна создаваться страничка под этот товар и в соответствии с заданными категориями ложиться в нужный раздел.

В заявке указывайте стоимость работ.

Обязательно смотрите прикрепленный архив и полностью с ним ознакомьтесь!

Все это в принципе для сайта-каталога товаров посуды: http://itmages.ru/image/view/58313/7992d7ea

Наименований 1600 шт.

MySQL
13 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
sheva107
Андрей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
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