Синхронизировать MySQL с сайтом

Необходимо, чтобы из базы страницы автоматически формировались по категориям? Потому как база синхронизируется с оффлайновой программой в которую и забиваются товары и прочее. То есть работники работают с программой, потом вебмастер синхронизирует по каким-то дням программу с базой, база обновляется. И собственно все это должно динамически меняться на сайте (названия, цены, фотографии). В том числе и если появляются новые товары, то должна создаваться страничка под этот товар и в соответствии с заданными категориями ложиться в нужный раздел.

В заявке указывайте стоимость работ.

Обязательно смотрите прикрепленный архив и полностью с ним ознакомьтесь!

Все это в принципе для сайта-каталога товаров посуды: http://itmages.ru/image/view/58313/7992d7ea

Наименований 1600 шт.