Скомпилировать драйвера PostgreSQL и MySql для Qt 5.9.4

Сделайте рабочую инструкцию как скомпилировать SQL Drivers (MySQL и PostgreSQL) для Qt 5.9.4

Все должно работать под windows 10

Включая ссылки откуда скачать все необходимое для mysql и postgres

Работа принимает тогда, когда у меня по вашей инструкции успешно скомпилируются sqldrivers

т.е. нужно 2 ссылки откуда что скачать (только официальные сайты)

и команды на компиляцию,

Все.