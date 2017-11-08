Приветствую! Уже окончательно добивает своими проблемами сайт http://ipgeobase.ru/ - через него у нас идет определение региона/города и по ip в форме выводятся соответствующие поля через запрос к их серверу в формате http://pix.my/UhUaD9 ...
Собрать базу эл. устройств (название - габариты: длина/ширина/толщина)
Требуется создать актуальную базу устройств по брендам (около 15-20-ти) и их моделям в таблице с размерами в дюймах:
-Телефонов
-Планшетов
-Телефонов
Фрагмент примера:
Lenovo Lenovo Flex 11 Chromebook 11-inch 11.7 х 8.1 х 0.8 Lenovo Lenovo Yoga 720 13-inch 12.2 x 8.4 x 0.6
База должна содержать ВСЕ существующие модели соответствующего бренда за последние 6-7 лет.
Выбранный исполнитель
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