Собрать базу эл. устройств (название - габариты: длина/ширина/толщина)

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Завершен2 заявки175 просмотров

Требуется создать актуальную базу устройств по брендам (около 15-20-ти) и их моделям в таблице с размерами в дюймах:

-Телефонов

-Планшетов

-Телефонов

Фрагмент примера:

Lenovo Lenovo Flex 11 Chromebook 11-inch 11.7   х  8.1 х  0.8 Lenovo Lenovo Yoga 720 13-inch                 12.2 x  8.4 x 0.6

База должна содержать ВСЕ существующие модели соответствующего бренда за последние 6-7 лет.

8 лет назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

andreizakaryan
Андрей 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$1
3 дня
Этот парень просто гениален! В ходе работы невольно сложилось впечатление, что задание выполняет не Андрей Закарян, а зубатые программисты Силиконовой Долины! Со всех предложенных мне заявок от потенциальных исполнителей решение Андрея было самым радикальным и простым. Задание выполнено буквально за считанные часы. Я бы вручную долбался несколько дней... Очень перспективный и толковый специалист, знаток своего дела. Единственная причина, по которой я бы его не рекомендовал - так это нежелание его потерять)) Так держать, Андрей, Вы лучший!!!
Постановка задачи была чёткая. Если были вопросы, то заказчик помогал и пояснял что надо делать. Оплатил всё в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andreizakaryan
Андрей 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад