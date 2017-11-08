Собрать базу эл. устройств (название - габариты: длина/ширина/толщина)

Этот парень просто гениален! В ходе работы невольно сложилось впечатление, что задание выполняет не Андрей Закарян, а зубатые программисты Силиконовой Долины! Со всех предложенных мне заявок от потенциальных исполнителей решение Андрея было самым радикальным и простым. Задание выполнено буквально за считанные часы. Я бы вручную долбался несколько дней... Очень перспективный и толковый специалист, знаток своего дела. Единственная причина, по которой я бы его не рекомендовал - так это нежелание его потерять)) Так держать, Андрей, Вы лучший!!!