Критерии: Владельцы(админы) чатов в телеграм в таких нишах как: Крипта/Визы/Переезды/Туризм/Онлайн школы/Инфо бизнес/Онлайн курсы/гемблинг

русскоязычные (СНГ)

Для сбора нужно использовать сайты по типу TGStat

Пишите сразу сколько хотите $ за каждую собранную 1000 чел в базу