Собрать базу владельцев телеграм чатов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Открыт5 заявок48 просмотров

Критерии: Владельцы(админы) чатов в телеграм в таких нишах как: Крипта/Визы/Переезды/Туризм/Онлайн школы/Инфо бизнес/Онлайн курсы/гемблинг
русскоязычные (СНГ)
Для сбора нужно использовать сайты по типу TGStat
Пишите сразу сколько хотите $ за каждую собранную 1000 чел в базу

TelegramСбор данных
5 дней назад
Макс
5 дней в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Тетяна
 
54 года
20 дней в сервисе
Была
42 минуты назад
5 часов назад
Алекс
 
18 лет
5 дней в сервисе
Был
9 часов назад
5 дней назад
Софія
 
19 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
5 дней назад
Иван
 
37 лет
5 дней в сервисе
Был
5 дней назад
5 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
3 отзыва(-1)
5 дней назад