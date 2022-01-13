Сортировка листа в Google таблицы

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Зеленые столбики - данные в них надо анализировать

желтый столбик - должен заполняться автоматический (формула есть)

с остальными столбиками делать ничего не надо

строчки в таблицу будут заноситься автомотический (уже сделанно уже заносяться )

формулы в столбике С при дабавлении строчки изначально не будет

как то надо сделать чтобы формулы тоже автомотический появлялись и все считалось

итоговая табличка 3а 12 месяц 2021 года должна заполняться автоматический в таблице нужно автозаполнение только 8 ячеексогластно их формулам(остальное это просто заголовки)

пример отсортированого листа приложил

2 года назад
dimondobro
Дмитрий 
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mrx_fr1ends_
Павел 
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов
2 года назад
$15
1 день
RUB
Хорошо сделана работа !!
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