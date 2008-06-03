Создание базы данных

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт37 заявок449 просмотров

Основная задача базы данных:

1. Хранение информации о клиентах

2. Возможность занесения информации о покупках(стоимость)

3. В соответствии с формулой производить расчет премиальных, исходя из объемов продаж.

4. Выведение отчетов об общем объеме продаж, а также отчетов по каждому клиенту в частности.

5. Выведение отчета об объеме выплат премиальных каждому участнику.

Использование базы планируется на персональном компьютере. Поэтому:

1. Возможность создания резервной копии

17 лет назад
AntonEro
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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